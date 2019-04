31-03-2019, Redactie & Facebook

Derk Jan Hofstee neemt afscheid bij brandweer Grijpskerk

Grijpskerk - Zondagavond was er een buitenbrand aan de Westerhornerweg in Grijpskerk. Het ging om een afscheidsfeest.

Derk Jan mocht deze blussen, dit was zijn laatste brand.

Hij was in dienst sinds 01-09-94. Wegens verhuizing moet hij het korps verlaten.We wensen hem veel geluk toe in Sebaldeburen.