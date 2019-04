02-04-2019, Facebook Politie Groningen

Getuigen gezocht van straatroof Hereplein

Groningen - Van vrijdag op zaterdagnacht 30 maart om 01.38 uur vond er in de stad Groningen een poging tot straatroof plaats ter hoogte van de ING bank aan het Hereplein.

De dader loopt daarna weg, de Heresingel in. Graag komen ze in contact met getuigen of mensen die daar op dat moment in de buurt waren. Ook met getuigen die op het moment zelf wellicht al contact gehad hebben met de politie, verzoeken we contact op te nemen.