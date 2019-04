02-04-2019, Fiod.nl bron

Voor tientallen miljoenen beslag in onderzoek FIOD

Groningen - De FIOD heeft 2 april doorzoekingen gedaan in vier woningen en een bedrijfspand in het noorden van de provincie Groningen.

Vier mannen, een vrouw en een reeks bedrijven worden verdacht van het aanbieden van online kansspelen zonder vergunning en het witwassen van inkomsten hieruit. Er is beslag gelegd op administratie, drie auto’s en voor ruim 30 miljoen euro op bankrekeningen en onroerend goed in binnen- en buitenland. Er zijn geen aanhoudingen gedaan.

Het vermoeden is dat verdachten verhullende structuren hebben opgezet met vennootschappen in binnen- en buitenland om online gokspellen aan te bieden. Het aanbieden van online gokspellen in Nederland zonder vergunning van de Kansspelautoriteit is strafbaar. Uit onderzoek blijkt dat van 2012 tot en met medio 2017 een omzet zou zijn behaald van 50 miljoen euro. Verdachten hebben de gokopbrengsten deels geïnvesteerd in onroerend goed, waardoor sprake is van witwassen.

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een signaal van RIEC Noord-Nederland. Dit is gemeld bij de FIOD die vervolgens een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Risico’s illegaal gokken

Bij illegaal gokken is er geen zicht op geldstromen, omzet en verdiensten. Ook is er geen enkele controle mogelijk op een eerlijke gang van zaken. Er is geen zicht op personen die gokken en of die bijvoorbeeld minderjarig zijn of schulden hebben. Bovendien onttrekken deze illegale praktijken zich aan elke vorm van financiële en belastingtechnische controle. Er zijn ook risico’s op witwassen van geld.