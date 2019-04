Afgelopen nacht, in de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 april, kwam bij onze meldkamer een melding binnen van een autobrand aan de Essenlaan. Dit was al de derde brandstichting op rij.

Tussen vrijdag 22 maart en dinsdag 2 april werden er namelijk al diverse vernielingen gepleegd aan de auto. Zo werden onder meer de banden van de auto lek gestoken en werd de achterruit vernield. De vernielingen en brandstichtingen vinden telkens plaats in de nachtelijke uren en lijken vooralsnog gericht op 1 auto.



Ondanks sporenonderzoek en een buurtonderzoek, hebben wij nog geen zicht op een dader. Daarom zijn wij op zoek naar getuigen. Alle informatie, hoe onbelangrijk het soms ook lijkt, kan voor ons een aanknopingspunt zijn. Daarom vragen we u om alle informatie met ons te delen.



Heeft u iets gezien of gehoord wat kan bijdragen in ons onderzoek, neemt u dan contact op met de politie Winschoten via telefoonnummer 0900-8844 of geef uw informatie door via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000