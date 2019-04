02-04-2019, 112Groningen.nl

Politie treft hennepkwekerij en geldbedrag aan bij doorzoeking

Wagenborgen - Maandag 1 april is er in Wagenborgen een persoon aangehouden voor het bezitten van softdrugs. Naar aanleiding van deze aanhouding is er een doorzoeking geweest in en om de woning van de verdachte.