02-04-2019, 112Groningen.nl

Burgemeester sluit woning wegens handel in harddrugs

Delzijl - Burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl heeft op 1 april 2019 een woning gesloten aan de Balticpark in Delfzijl wegens handel in harddrugs.

De sluiting geldt voor zes maanden. De burgemeester beschikt over de bevoegdheid tot sluiting op grond van de Opiumwet en geeft daarmee uitvoering aan het door hem hiervoor vastgestelde beleid. Burgemeester Beukema geeft aan met diverse partners waaronder de politie op te treden tegen druggerelateerde activiteiten. Er wordt gehandhaafd waar nodig is zodat de leefbaarheid in de wijken en dorpen en het veiligheidsgevoel van inwoners is gewaarborgd.