03-04-2019, Facebook Politie Oldambt, bron

Arrestatie wegens brandstichtingen Westerlee

Westerlee - Door de politie is dinsdag aan het eind van de middag een 51-jarige man aangehouden voor de reeks recente brandstichtingen in Westerlee.

De arrestatie volgde na de brand in een auto op de Essenlaan in de nacht van maandag op dinsdag. Dat was de vierde brandstichting in kortere tijd. De uit Veendam afkomstige man is ingesloten en wordt dinsdag verhoord.