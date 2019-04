03-04-2019, politie.nl, bron & foto politie

Acht tips na uitzending Opsporing Verzocht

Nederland - Een Drentse ondernemer die betrokken is bij de aanleg van een windmolenpark stapt uit het project na bedreiging.

Hij heeft een dreigbrief gekregen in verband met het werk aan het windmolenpark. Om de bedreiger(s) op te pakken, roept de politie vanavond hulp in van het publiek. De Drentse ondernemer heeft aangifte gedaan van de bedreiging. Dat deed hij ook toen er tussen donderdag 14 februari 18.00 uur en vrijdag 15 februari 08.00 uur 2019 asbest werd gedumpt in de buurt van het station in Delfzijl waar zijn bedrijf toen werkzaamheden verrichtte.

Tussen die tijdstippen is op bewakingsbeelden een fietser te zien die vanaf de haven richting het station fietst, vervolgens terugfietst naar het hek bij het station. De beelden zijn afkomstig van een bewakingscamera in de buurt en helaas van slechte kwaliteit. Bij dit onderzoek kijken we ook naar andere strafbare feiten, zoals de verspreiding van pamfletten met daarin bedreigingen richting bestuurders. Op die bewuste pamfletten stonden verwijzingen naar ernstige gebeurtenissen rondom de Tweede Wereldoorlog. Alle items

Update 02-04-19: Acht tips na de uitzending @opsporing_tv over onderzoek dreigbrief ondernemer windmolenpark.