03-04-2019, Marc Zijlstra 112G.

Pelletkachel rookt in Noordbroek

Noordbroek - Om 15:15 uur woensdagmiddag een melding van een woningbrand aan de Hoofdstraat in Noordbroek. In de woning was daardoor veel rookontwikkeling ontstaan.

Ter plaatse bleek het te gaan om een brand in een pelletkachel die zijn rook niet kwijt kon. De brand was snel onder controle. De brandweer van Siddeburen heeft de bewoners geassisteerd met het leeghalen en de woning hebben ze daarna geventileerd.