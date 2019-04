04-04-2019, Martin Nuver 112Gr.

Vrouw en kat gewond bij woningbrand in Oosterpark (Video)

Groningen - In de Jan Hissink Jansenstraat is woensdagavond om 23:00 uur een vrouw gewond geraakt bij een brand. Er kwam veel rook uit de voordeur in het begin.

De brandweer heeft de voordeur bij aankomst open gebeukt met een ram. Toen ze binnenkwamen zat de vrouw op de bank in de rook van het vuur dat er was. Ze heeft rook geïnhalleerd en is naar het UMCG vervoerd. Bij de brand raakte ook een kat gewond. Het beestje sprong zes meter naar beneden uit een raam toen een brandweerman deze wou optillen. De kat raakte gewond en is naar een dierenarts gebracht door de dierenambulance Groningen. Een andere kat vluchtte via de voordeur nadat een brandweerman deze naar beneden bracht. De oorzaak wordt onderzocht, de buurvrouw meldde dat het om een verwarde vrouw zou gaan. Vaker geeft ze overlast. Tv Noord 112Haren