04-04-2019, Oogtv.nl (Bron)

Zondag over tijdelijk viaduct op de A28

Groningen - Het verkeer op de A28 rijdt vanaf zondag 7 april vanaf het Julianaplein via het tijdelijk viaduct over de Brailleweg. Dat levert komend weekend enige hinder op. Meldt Oogtv.nl