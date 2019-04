04-04-2019, Facebook Politie Groningen

Getuigen straatroof in Haren gezocht

Haren - Twee jongens die naar Groningen waren geweest, fietsten zaterdag 30 maart 2019 naar huis door Haren. In het centrum ter hoogte van de kerk wilden ze een sigaret roken op één van de bankjes.

Deze waren al bezet door een aantal jongens, die een paar scooters en fietsen bij zich hadden dus besloten ze om verder te fietsen. Ze worden in het voorbijgaan nageschreeuwd door de jongens. Ze geven hier geen aandacht aan en fietsen tot aan de Action aan de Rijksstraatweg.

Daar besluiten ze dan toch even een sigaret te roken. Ineens zien ze het groepje van het bankje, ongeveer zes jongens naar zich toe rennen. Ze eisen geld en sigaretten. De slachtoffers weigeren om hun spullen af geven en dan ontstaat er een vechtpartij. Een van de slachtoffers wordt tot bloedens toe geslagen en heeft zich moeten laten behandelen in het ziekenhuis.Toen de politie ter plaatse kwam waren de jongens weg. Er is nog niemand aangehouden.