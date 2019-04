04-04-2019, 112Groningen.nl

Schuurbrand in Sellingen

Sellingen - Aan de Voorbeetseweg heeft donderdagmiddag om 17:22 uur een schuur vlam gevat . De brandweer ven Ter Apel heeft samen met de brandweer van Stadskanaal het vuur bestreden.

Een bewoner heeft nog geprobeerd om wat spullen te redden , maar werd teruggeroepen door een medebewoonster. De bewoner heeft wat rook in geademd en is door het ambulancepersoneel onderzocht. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Tv Noord