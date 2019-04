05-04-2019, Martin Nuver 112Gr.

Zwaargewonde: Volgauto van rouwstoet rijdt man aan die overstak (Video)

Groningen - Op het Harm Buiterplein in de stad Groningen heeft vrijdagmorgen om 10:00 uur een volgauto van een rouwstoet een fietser geschept die overstak, dit bevestigen 5 bronnen aan 112Groningen.

De brandweer kwam om schermen te plaatsen. Een oudere man raakte ernstig gewond daarbij en is met spoed naar het UMCG gebracht. De traumahelikopter verleende assistentie aan de ambulancedienst. De Gemeente auto beveiligde de situatie door zijn auto er achter te zetten.

De VOA doet onderzoek ter plaatse. De weg was afgesloten. Het is niet bekend hoe de man er aan toe is. Later kwam de volgauto weer ter plaatse voor de VOA.

Oogtv