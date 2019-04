05-04-2019, Joey Lameris 112Gr.

Ongeval letsel Leonard Springerlaan Groningen

Groningen - Voor de Martiniplaza Parking aan de Leonard Springerlaan in de stad was vrijdagmiddag om 13:30 uur een ongeval met letsel. Vermoedelijk gaat het om een voorrangsfout.

Er bleek geen sprake te zijn van beknelling. De schade is groot. De bestuurster van de blauwe auto is naar het ziekenhuis gebracht met onbekend letsel. Poort heeft later de auto`s geborgen.

Oogtv