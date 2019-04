05-04-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Brandje in woning Houtzagersstraat

Groningen - vrijdagmiddag rond 16:20 uur moest de brandweer uitrukken voor een woningbrand aan de Houtzagersstraat in de meeuwerderweg-buurt.

Toen de brandweer ter plaatse kwam ging men meteen op onderzoek uit. Vermoedelijk was er een klein brandje bij de boiler. Na een nacontrole kon de brandweer weer retour naar de kazerne. Ook kwam er nog een ambulance ter plaatse om de bewoner te controleren omdat die wat rook had ingeademd. Waardoor de brand is ontstaan is onbekend.