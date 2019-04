05-04-2019, Jelte Haumersen

Auto brandt uit in Leek

Leek - Vrijdagavond om 10 voor 10 kreeg de brandweer van Leek een melding van een auto brand bij het sportcentrum aan De Schelp in Leek.

Door vermoedelijk kortsluiting is er brand ontstaan. De auto spontaan gaan rijden en heeft uiteindelijk een andere geparkeerde net niet geraakt. Wel is er mogelijk dat deze auto ook brandschade heeft opgelopen.

De brandweer van Leek heeft met het one-seven systeem de brand snel geblust aan de buiten- en binnenzijde van de Volvo. Deze Volvo was volgens omstanders net twee weken geleden APK-goedgekeurd. De auto is waarschijnlijk total loss. Tijdens het ontstaan van de brand was er niemand aanwezig in de auto.