06-04-2019, Martin Nuver 112Gr.

Evacuatie na brute plofkraak pinautomaat Kajuit Groningen (Video)

Groningen - Om 04:40 uur vrijdagnacht een explosie, evolgd door een automatisch brandalarm. Dat was de melding die de hulpdiensten in Groningen zaterdagochtend kregen. Ter plaatse bleek de SNS bank geldautomaat en een deel van de gevel te zijn opgeblazen.

De woningen boven de geldautomaat werden ontruimd. Een aantal bewoners verderop kon snel terug naar hun huis. De EOD komt ter plaatse om alles te checken vanwege de gevonden gasflessen.

Volgens een beveiligingsbedrijf die er na zeven minuten was lag er voor zover bekend geen geld op de grond en was er vermoedelijk geen buit gemaakt. De ravage is wel groot. Heeft u tips over de twee daders die op een scooter vluchten, bel dan 09008844.