06-04-2019, Patrick Wind 112Gr.

Kind vast met zijn vingers

Paterswolde - In een huidkliniek aan het Jan Pelleboerplein in Paterswolde raakte zaterdagmiddag een kind vast(vermoedelijk in een stoel) met zijn vingertjes.

De brandweer kwam ter plaatse en een ambulance. Het kind was snel weer los en kreeg een goodbear voor de schrik. Hij raakte niet gewond, maar was wel geschrokken.