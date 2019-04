De slachtoffers moesten onder meer merkkleding afgeven. Nabij de Eendrachtsbrug, niet ver van de Westerhaven, werden kort na de straatroof vijf jongemannen gezien. Zij voldeden aan de omschrijving die een getuige had doorgegeven. De vijf Stadjers (18 t/m 24 jaar) zijn aangehouden. Zij zijn ingesloten voor verhoor.

Het is de recherche bekend dat er rondom het tijdstip van de overval meerdere mensen aanwezig waren op en rond de Westerhaven. De politie komt graag met deze mensen in contact. Zij hebben mogelijk meer informatie over de straatroof.

Ben jij getuige of weet je meer? Neem dan contact op met de politie via 09008844.