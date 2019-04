08-04-2019, Jeroen v/d Ploeg 112Haren.nl & Youtube Meternieuws.nl

Valpartij scooterrijder in Eelde (Video)

Eelde - Aan de Zevenhuizerweg in Eelde is een scooterrijder gewond geraakt nadat hij ten val was gekomen zondag aan het eind van de avond.

Het MMT kwam met de Audi ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De MMT arts ging ter ondersteuning van het ambulance personeel mee met de ambulance naar het UMC in Groningen, waar het slachtoffer met spoed naartoe werd gebracht. Over de oorzaak van de valpartij is niets bekend.