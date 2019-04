08-04-2019, Rtl nieuws, bron & Foto 112Groningen archief

Ongevallen met bezorgscooters neemt toe

Groningen - Het aantal ongelukken waar maaltijdbezorgers bij betrokken zijn is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat zegt Oogtv op haar website naar een artikel op RTL Nieuws.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De Inspectie SZW laat weten zich zorgen te maken.

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft zich gebaseerd op artikelen die in lokale- en regionale media zijn verschenen, omdat specifieke cijfers over ongelukken waarbij bezorgscooters betrokken zijn, niet bijgehouden worden. In totaal werden er vorig jaar 116 ongelukken geregistreerd waarbij er in de helft van de gevallen een bezorger met een ambulance over moest worden gebracht naar het ziekenhuis. Het werkelijke aantal ongelukken ligt wellicht nog hoger, omdat niet alle ongevallen de media halen.

Dit jaar al 32 ongelukken, waarvan vier in Groningen



Dit jaar heeft de redactie al 32 ongelukken geteld. Vier daarvan vonden in Groningen plaats. Tijdens Nieuwjaarsavond botsten een bezorgscooter en een automobilist op de Spilsluizen. Op 5 februari vond er een ongeluk plaats in Lewenborg, op 20 februari op het Damsterdiep en op 16 maart op de Wilhelminakade. Bij alle vier de ongelukken raakte de scooterbestuurder gewond.

Inspectie maakt zich zorgen

De inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, maakt zich zorgen over de cijfers. Ze gaan de komende tijd de arbeidsomstandigheden van maaltijdbezorgers intensiever controleren. “De cijfers roepen vragen op over de druk waar maaltijdbezorgers mee te maken krijgen”, zegt inspecteur-generaal Marc Kuipers tegen RTL Nieuws. “De vraag is of het bezorgen onder druk moet gebeuren, of er onder snelheid moet worden geleverd.”