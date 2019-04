Die onderzoeken leidden niet altijd tot aanhoudingen. Dat komt door onvoldoende opsporingsindicatie zoals wij dat noemen. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld sporen ontbreken, verklaringen van getuigen niet voldoende informatie geven of mensen die wel meer info hebben maar die om wat voor reden dan ook niet met ons willen of kunnen delen. Wij kunnen echter niet afgaan op onderbuikgevoelens en aannames. Bij een onderzoek baseren wij ons op bewijs en feiten.

Wij zijn er van overtuigd dat er mensen zijn die ons meer kunnen vertellen over de bedreigingen of die de verdachten van de asbestdumpingen kennen. Mogelijk heeft u informatie over de andere zaken die in het overzicht staan. U kunt ons helpen bij het onderzoek, bel met 06-18035154 .U krijgt dan iemand van het onderzoeksteam aan de lijn. Anoniem kan uiteraard ook, bel dan met Meld Misdaad Anoniem Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt uw informatie ook naar ons mailen via tgo-tips.noord-nederland@politie.nl Ook via het meldformulier op onze site kun u uw tips doorgeven.

Dinsdagavond 20.30 uur op NPO 1 Opsporing Verzocht: aandacht voor dreigbrief die ondernemer gemeente Oldambt ontving nav werkzaamheden aanleg windmolens. Hij trok zijn bedrijf terug. Tot nu toe kreeg de politie 29 tips.