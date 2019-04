08-04-2019, Patrick Wind 112Gr. & J. Lameris

Duif vast achter raam in binnenstad

Groningen - De brandweer werd maandagmiddag rond 13:30 uur opgeroepen voor een dier in problemen in de binnenstad.

Bij een woning aan de Gelkingestraat zat een duif vast tussen twee ruiten. De dierenambulance kon niet bij de vogel dus hebben ze de hulp van de brandweer ingeroepen. De brandweer heeft de vogel bevrijdt waarna het beestje snel weer weg vloog.