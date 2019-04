08-04-2019, Facebook Politie Oldambt, bron

Wie zag een mishandeling in Oldambt ?

Winschoten - Een 20-jarige automobilist is afgelopen zaterdagavond rond elf uur fors mishandeld op het Burgemeester Schönfeldplein tussen de Hema en Automatiek Speciaal.

De jongeman werd geschopt en geslagen en ook zijn auto werd beschadigd. Wij willen deze mishandeling graag oplossen en vragen je hulp. De 20-jarige had bij de Hema een passagier opgepikt. Iets verderop werd de jonge automobilist tegengehouden door drie mannen vanwie een hem er op aansprak dat hij daar niet met zijn auto mocht rijden.

Volgens het latere slachtoffer wilde hij de wagen keren maar werd de deur opengetrokken en werd hij in het gezicht gestompt. Dit herhaalde zich waarbij hij ook werd geschopt. Ook werd een barst in de voorruit geslagen.

De dader is een blanke man, dun van postuur, heeft zwart haar en draagt een baard. Hij droeg zaterdagavond vermoedelijk een donker vest. Tijdens de mishandeling en vernieling bleven twee mannen voor de auto staan. Een is een man van vermoedelijk middelbare leeftijd, is kaal, blank, ietwat gezet en had opvallend grote borstelige wenkbrauwen. De tweede persoon is jonger, eveneens blank en droeg vermoedelijk een groen vest.

Heb je de mishandeling gezien of herken je de verdachten aan de hand van de beschrijving neem dan alsjeblieft contact met de politie. Dat kan via 0900-8844 (politiebureau Winschoten). Wil je anoniem blijven, bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.