08-04-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Papiercontainer in de brand Helperzoom

Groningen - De brandweer vam Groningen werd maandag aan het eind van de middag gealarmeerd voor een containerbrand aan de Helperzoom/ Goeman Borgesiuslaan in de wijk Coendersborg.

Een passerende brandweerman zag tijdens zijn rit dat er rook uit een papiercontainer kwam. Hierop heeft hij zijn collega's ingezet die met een tankautospuit ter plaatse kwamen.



De brandweer had het brandje in de papier container snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. De brandweer heeft de container vol met water gegooid zodat de container niet opnieuw vlam kan vatten.