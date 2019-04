08-04-2019, Marc Dol - 112Groningen

Metingen in Stadskanaal

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal kreeg maandagavond een melding van een gaslekkage aan De Rail in Stadskanaal.

Bij aankomst heeft de brandweer metingen in het gebouw verricht. Met deze metingen is geen verhoogde hoeveelheid gas in het pand gemeten. Na deze metingen kon de brandweer terugkeren naar de kazerne.