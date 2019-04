09-04-2019, Gerrie de Groot - 112Groningen & Youtube Meternieuws.nl

Schuur brandt volledig uit in Blijham (Video)

Blijham - In een schuur achter een woning aan de Kerklaan in Blijham is dinsdagmiddag brand uitgebroken.

De brandweer had het vuur na iets meer dan een half uur onder controle. Waardoor het vuur is ontstaan is niet bekend.