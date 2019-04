09-04-2019, Patrick Wind & Joey Lameris - 112Gr.

Brand bij recyclingsbedrijf in Groningen onder controle (video)

Groningen - Bij een recyclingsbedrijf aan de Gideonweg in Groningen is dinsdagavond brand uitgebroken.

De melding van de brand kwam rond 19.15 uur bij de brandweer binnen. “Bij het bedrijf is brand uitgebroken in een grote bult oud papier”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Dit ging gepaard met flinke rookontwikkeling.”

Om de brand te blussen werden direct twee bluswagens, het groot watertransport en een schuimbluswagen ter plaatse gestuurd. “Met het groot water transport kunnen we waar nodig veel water leveren om de brand te bestrijden.”





Daarnaast werd ook een shovel ingezet. “Met de shovel hebben we de brandende resten in een container gegooid zodat deze afgeblust kunnen worden.” Volgens Oosterheerd zijn er bij de bestrijding van de brand zo’n tien brandweermensen ingezet. “De tweede bluswagen is wel ter plaatse gekomen, maar deze hebben we uiteindelijk niet ingezet.” De verwachting is dat het nablussen nog enige tijd in beslag gaat nemen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Zo meldt OogTv op haar website. Inmiddels is door de brandweer het sein 'brand meester' gegeven.