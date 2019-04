10-04-2019, G. Twickler & Meternieuws.nl

Drugslab opgerold in Drentse Odoornerveen (Update Video)

ODOORNERVEEN (Drenthe) - De politie heeft woensdagochtend in een schuur bij een boerderij aan de Noordzijde in het Drentse Odoornerveen een drugslab aangetroffen.

Onderzoek moet uitwijzen om wat voor drugslab het gaat. De politie heeft in het pand drie mannen aangehouden voor betrokkenheid bij het drugslab. Een gespecialiseerd team van de politie, het Landelijke Team Forensische Opsporing (LFTO), is ter plekke om het drugslab te ontmantelen. De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek. Het lab is de politie op het spoor gekomen dankzij binnengekomen informatie. Er zij drie personen aangehouden.