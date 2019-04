10-04-2019, Michael Huising 112Gr.

Storm vast met poot in boei

Veendam - Woensdagavond werd de brandweer van Veendam gealarmeerd voor een dier te water aan de Flora. In de vijver van de waterskibaan bleek een hond vast te zitten met zijn poot in een boei.

Twee brandweermensen gingen met waadpakken te water en hadden hond Storm vrij snel bevrijdt. De hond was zichtbaar dankbaar. Uiteindelijk kon de hond samen met zijn baasje hun weg vervolgen.