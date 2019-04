11-04-2019, Redactie

Zwaargewonde (28) na steekpartij in de Peperstraat

Groningen - Bij een steekincident in de Peperstraat in Groningen is donderdagmorgen rond 04.30 uur een man zwaargewond geraakt op straat.

Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. De aanleiding van het steekincident is in onderzoek.

De politie heeft vlak na het steekincident een man aangehouden op het Damsterdiep in Groningen. Onderzoek moet uitwijzen wat zijn betrokkenheid is geweest. Hij is ingesloten in een cel.

Update: De politie heeft laten weten dat het slachtoffer een 28-jarige inwoner van Goor is. De verdachte die was aangehouden is inmiddels vrijgelaten omdat deze niets met de steekpartij te maken had.

Telegraaf

Tv Noord

(Er was geen plaats delict in de straat toen wij om 05:35 uur er waren na een politie tweet)