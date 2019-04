11-04-2019, Redactie

Woningbrand in Middelstum

Middelstum - In de Onno van Ewsumlaan in Middelstum was donderdagmorgen om 04:00 uur een woningbrand.

Er werd middelbrand gegeven. Omdat het in het begin niet duidelijk was of er personen in de woning waren is er op geschaald naar middelbrand. Deze bleken al uit de woning te zijn. De brand was snel onder controle. Volgens getuigen zijn er twee honden uit de woning gehaald. Hoe het daar mee gaat is nog onduidelijk. Nader info ontbreekt verder.