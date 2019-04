11-04-2019, Marc Zijlstra 112G. & Gerrie de Groot video

Dodelijk bedrijfsongeval in Nieuwolda (Video)

Nieuwolda - Aan de Provincialeweg in Nieuwolda is donderdagmorgen om 08:40 uur een zeer ernstig ongeval geweest.

Een medewerker is bekneld geraakt tijdens kraanwerkzaamheden. De man zat bekneld tussen een kraan en een silo. De man is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen, dat melden bronnen ter plaatse. De arbeidsinpectie doet ter plaatse onderzoek. Ook kwam de VOA ter plaatse.