Zo lang mogelijk thuis wonen? Dit helpt jou erbij!

Groningen - Advertorial/ Woon jij al jarenlang in dezelfde woning? Dan zit je er ongetwijfeld niet op te wachten om te vertrekken. Waarschijnlijk voel jij je fijn in jouw huis en daarnaast heb je vast en zeker een prettige buurt om in te wonen.

Toch ontkom jij er soms niet aan dat jij jouw geliefde woning moet verlaten. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer jouw gezondheid het niet meer toelaat om er te blijven wonen. Vaak is dit het geval bij mensen die al redelijk op leeftijd zijn. Door de ouderdom kunnen zij niet goed meer zelf allerlei dingen regelen. Toch is het tegenwoordig makkelijker om langere tijd zelfstandig thuis te blijven wonen. Wil jij dit ook? Wij geven jou hieronder een aantal tips die hier zeker bij van pas komen!





1. Pas jouw woning aan



Verreweg de meeste Nederlanders wonen in een huis van meerdere verdiepingen. Wanneer mensen ouder worden, kunnen zij zich lastiger voortbewegen. Om jezelf makkelijker te kunnen verplaatsen door jouw woning, doe je er goed aan jouw woning aan te passen. Allereerst begin je natuurlijk met het kopen van een rollator wanneer je deze nog niet hebt. De kans is groot dat jij deze echter al wel hebt. In dat geval kan een traplift zeker een aanvulling zijn. Hierdoor hoef jij zelf namelijk niet meer de trap op te lopen. Je neemt simpelweg plaats in de stoel en deze ze jou bovenaan de trap af. Is jouw badkamer ook boven? Overweeg dan een douchestoel aan te schaffen. Hierdoor hoef jij niet meer te staan onder de douche. Zo verklein je daarnaast ook de kans op uitglijden, iets dat op oudere leeftijd toch vaak voorkomt. Zoek jij nog een partij waarbij jij alle benodigde spullen aan kunt schaffen? Kijk dan eens bij Tomzorg.nl. Hier krijg jij zelfs korting op de aanschaf van deze producten.





2. Maak gebruik van technische hulpmiddelen



Er wordt vaak gezegd dat ouderen niet open staan voor vernieuwing. Toch is het wel belangrijk dat jij hiervoor open staat wanneer je zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen. Waarom? Omdat de techniek van tegenwoordig jou het leven veel makkelijker maakt. Zo is een deurintercom van Eenveiliggevoel zeker de moeite waard. Waarom? Omdat jij zo op afstand kunt zien wie er voor de deur staat. Inbrekers slaan vaak hun slag bij ouderen, omdat zij niets in kunnen brengen zodra de deur geopend is. Met een deurintercom hoef jij de deur niet te openen wanneer er een onbekende voor staat. Daarnaast zijn er nog veel meer processen die jij vandaag de dag kunt automatiseren. Je hoeft zo zelf minder moeite te doen en dat maakt het thuis blijven wonen een stuk makkelijker!





3. Doe een beroep op de thuiszorg



Ben jij niet meer in staat om goed voor jezelf te zorgen? Dan betekent dit niet direct dat jij jouw geliefde stekje moet verlaten. Jij kunt eerst namelijk nog een beroep doen op de thuiszorg. In dat geval komen er mensen bij jou thuis om zorg te verlenen. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld helpen met wassen en met het toedienen van medicatie. Hierdoor kun jij aanzienlijk langer thuis blijven wonen. Wanneer jij een beroep op de thuiszorg doet, kan een elektronisch slot makkelijk zijn. De thuiszorg kan zo altijd jouw huis binnen zonder dat jij zelf de deur hoeft te openen. Je kunt ze natuurlijk ook een sleutel geven, maar dat vindt niet iedereen even prettig.





4. Verklein de kans op een inbraak



Zoals we eerder in deze tekst al aangaven, zijn zelfstandig wonende ouderen een geliefde prooi van inbrekers. Dit komt met name doordat ouderen niet meer in staat zijn zich te verweren tegen een inbreker. Hij kan dan ook vaak zonder weerstand zijn slag slaan. Jij wilt natuurlijk voorkomen dat je in jouw eigen huis overvallen wordt. Daarom doe je er goed aan extra maatregelen te nemen. We doelen in dat geval niet op het vervangen van uw sloten, maar op het plaatsen van ondersteunende producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een alarmsysteem of camerabeveiliging. Een inbreker bedenkt zich in dat geval wel twee keer voor hij ervoor kiest om jouw woning binnen te vallen.





5. Kies voor een kluis in huis



Mensen die relatief op leeftijd zijn, hebben ongetwijfeld nog sierraden die als erfstuk zijn ontvangen. Deze zijn vaak van onschatbare waarde. Niet alleen zijn ze duur, maar ook hangt er veel emotionele waarde aan. Daarnaast hebben veel ouderen een aanzienlijk bedrag aan contanten in huis. Mede hierdoor wordt er ook vaak bij hen ingebroken. Jij wilt natuurlijk niet dat jouw waardevolle spullen meegenomen worden door inbrekers. Overweeg in dat geval om een kluis aan te schaffen via Kluizen.nl. In zo’n kluis kun jij immers mooi jouw waardevolle spullen doen. Indien een inbreker de code niet heeft, kan hij niets met dit object. Jouw spullen zijn dus een stuk veiliger wanneer je ze in een kluis stopt. Kies bij voorkeur voor een inbouwkluis, want deze kan een inbreker niet meenemen.