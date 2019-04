11-04-2019, Martin Nuver - 112Groningen

Bestelbus kantelt bij Lettelbert

Lettelbert - Een bestelbus is donderdagmiddag gekanteld langs de A7 bij Lettelbert. Een persoon raakte gewond.

Door een onbekende oorzaak kwam de bestelbus op zijn kant in de berm tot stilstand. Een inzittende is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Door het ongeval is de rijbaan richting Drachten enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer.