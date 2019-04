11-04-2019, Archief 112Gr. & Oogtv.nl tekst

Veroorzaker ongeval ringweg krijgt hogere straf

Groningen - De Groninger Raoul P. is door het Gerechtshof in Leeuwarden in hoger beroep veroordeeld tot anderhalf jaar cel en een rijontzegging van drie jaar, voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Meldt Oogtv.nl