12-04-2019

Auto te water bij Nieuw-Buinen

Nieuw-Buinen - Bij een verkeersongeval op de Zuidelijke Tweederdeweg bij Nieuw-Buinen is donderdagavond een gewonde gevallen.

De hulpdiensten kregen rond 21.45 uur een melding dat een voertuig te water was geraakt. De exacte locatie was toen nog niet bekend. Een politie-eenheid was als eerste ter plaatse en ging te water om het slachtoffer uit zijn voertuig te redden. Ook de brandweer is uitgerukt om hulp te verlenen.

Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Waardoor de auto in het water is beland is niet bekend.