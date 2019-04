12-04-2019, Ditisroden.nl & Romke Notenbomer www.112Marum.nl

Geen misdrijf: Overleden man gevonden in Zevenhuizen (Video)

Zevenhuizen - Een voorbijganger heeft vrijdagmorgen in het water aan de Haspel in Zevenhuizen het lichaam van een onbekende overleden man aangetroffen. Dat meldt de politie.

Het lichaam is uit het water gehaald. De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Medewerkers van de tactische recherche en de forensische opsporing verrichten onderzoek. De plaats van het incident in Zevenhuizen is afgezet. Ook werd er een fiets gevonden.

Update: Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de man, die in het water aan De Haspel in Zevenhuizen werd gevonden, is afgerond. De politie sluit in deze zaak een misdrijf uit.