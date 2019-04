12-04-2019, Oogtv.nl (Bron)

Open huis bij jarig GGD (Video)

Groningen - Hoe werkt een forensisch onderzoek en hoe was je je handen? Op die vragen kon je vrijdag antwoord krijgen bij het open huis van de GGD aan het Hanzeplein. Meldt Oogtv.nl

Het open huis werd gehouden om te vieren dat de GGD dit jaar 100 jaar bestaat. De organisatie houdt zich dagelijks bezig met de gezondheid van iedereen in de provincie. In de afgelopen jaar is hun rol wel veel veranderd. Eén van de eerste maatregelen waar ze zich mee bezig hielden was het aanleggen van riolering om infectieziekten te voorkomen.

Tegenwoordig gaan ze meer in gesprek met mensen over wat er nodig is in de gezondheidszorg. Ook kinderen werden bij de dag betrokken, om ze te leren dat beweging belangrijk is. Daarnaast leerden ze ook hoe ze gezond kunnen blijven, om zelf net als de GGD 100 jaar oud te worden.