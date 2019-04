12-04-2019, Infoleek.nl

Weekend omleidingen in Leek

Leek - In verband met de werkzaamheden voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer zijn de beide rotondes nabij de A7 bij Leek het weekend van 12 april vanaf 19 uur t/m maandag 15 april 6.00 uur 2019 gestremd.

Het verkeer wordt omgeleid via op- en afritten bij Boerakker. Daar wordt men door verkeersregelaars overdag begeleidt.

Midwolde en Leek vanuit Groningen bereikbaar via afrit A7 bij Boerakker

In verband met de stremming kan dit weekend geen gebruik gemaakt worden van de afrit bij Leek als men naar Midwolde, Tolbert of Leek moet. Het verkeer wordt omgeleid naar de afrit bij Boerakker. Vanuit Leek kan men wel richting Groningen rijden.

Bereikbaarheid bedrijvenpark Leeksterhout en Leeksterveld



Het bedrijvenpark Leeksterhout blijft bereikbaar. Vanuit de richting Groningen moet men hiervoor gebruik maken van de afrit bij Boerakker en vervolgens terugrijden richting Leek. Van en naar Leek kan gebruik worden gemaakt van de N372. Bezoekers van bedrijvenpark Leeksterveld kunnen gebruik maken van de calamiteitenroute en worden vervolgens omgeleid via toe en afrit Boerakker.

Buslijnen



Qlink lijn 3 rijdt dit weekend vanuit Groningen via Roden naar Leek en rijdt binnen Leek de normale route. De route richting Groningen is ongewijzigd. De overige buslijnen die normaal gesproken gebruik maken van de halte Pasop, stoppen hier dit weekend niet. Er kan wel gebruik worden gemaakt van Qlink lijn 3. Nadere informatie hierover komt nog op de website www.westerkwartier.nl/hov.





Tweede stremming in mei



De tweede stremming zal plaats vinden in het weekend van 10 mei tot 13 mei. Bij deze stremming is de N372 vanaf de rotonde in Leek (bij Tolberterstraat/Euroweg/Oldebertweg) tot aan de A7 afgesloten en zal de ook de rotonde bij Midwolde worden afgesloten. De bedrijvenparken Leeksterhout en Leeksterveld blijven wel bereikbaar.

(Infoleek.nl/ Bron)