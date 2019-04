12-04-2019, G. Twickler 112Gr. & Meternieuws.nl Youtube G. de Groot video

Man(20) overleden bij ernstig ongeval in Onstwedde (Video)

Onstwedde - Een man(20) is vrijdagavond om 22:10 uur om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval. Dit gebeurde op de Barkhoornweg N975 in Onstwedde. De oorzaak is nog onbekend.

De bestuurder uit de Gemeente Stadskanaal kwam tegen een boom tot stilstand. Het MMT assisteerde de ambulancedienst maar de hulp mocht niet meer baten. De VOA deed sporenonderzoek naar de toedracht. De weg was afgesloten.