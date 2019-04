13-04-2019, Annet Vieregge 112Gr. & Marc Zijlstra

Ongeval letsel Hoofdweg in Midwolda

Midwolda - Op de Hoofdweg in Midwolda is zaterdag tegen de middag een gewonde gevallen bij een ongeval.

Een vrachtwagen kwam eraan en de wielrenner moest daarvoor uitwijken en kwam ten val. De persoon is met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis.