13-04-2019, Patrick Wind 112Gr.

Ongeval op afrit A7 nabij Gasunie

Groningen - Bij een ongeval op de afrit A7 nabij de Gasunie was een ongeval ontstaan. Dit gebeurde rond 12:30 uur nabij het trainingscentrum van FC Groningen.

De Qbuzz was door nog onbekende reden achterop een auto gebotst. Of er op het moment van de botsing ook passagiers in de bus zaten is onbekend. Er ontstond veel schade aan de voertuigen. Niemand raakte gewond. De bus en de auto zijn afgesleept door bergingsbedrijf Poort.