13-04-2019, Martin Nuver 112Gr. & Oogtv tekst & Youtube Meternieuws.nl

Vechtpartij met gewonde in de Nieuwe Ebbingestraat (Video)

Groningen - Bij een vechtpartij zaterdagmiddag in een horecagelegenheid in de Nieuwe Ebbingestraat is een onbekend aantal personen gewond geraakt. Dat meldt de politie. Meldt Oogtv.nl



“In de tweede helft van de middag ontstond er een vechtpartij tussen meerdere personen”, vertelt politiewoordvoerder Nathalie Schubart. “Eén persoon is daarbij gestoken met een nog onbekend voorwerp. Wij zijn met meerdere eenheden op dit moment ter plaatse, en hebben twee personen aan kunnen houden. Hoeveel mensen precies gewond zijn geraakt is nog onbekend.” Bij de horecagelegenheid wordt op dit moment onderzoek gedaan. “Bent u getuige geweest of heeft u informatie voor ons? Bel dan op 0900-8844”. Gezinsbode Dvhn