13-04-2019, Martin Nuver 112Gr. & Oogtv tekst

Vechtpartij met gewonde in de Nieuwe Ebbingestraat

Groningen - Bij een vechtpartij zaterdagmiddag in een horecagelegenheid in de Nieuwe Ebbingestraat is een onbekend aantal personen gewond geraakt. Dat meldt de politie. Meldt Oogtv.nl