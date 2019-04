13-04-2019, Dennie Gaasendam / DG-Fotografie

Auto over de kop na hagelbui

Kiel-Windeweer - Zaterdag even voor 17:00 uur werd een automobilist(e) verrast door een felle hagelbui op de Kielsterachterweg tussen Hoogezand en Veendam. Vlak voor de afslag Kiel-Windeweer gleed de wagen van de weg waarna deze op de kop in de berm terecht kwam.