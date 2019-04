13-04-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Provinciale brandweervaardigheidstoetsen te Winschoten

Winschoten - Deelnemers en bezoekers moesten zich zaterdag melden bij SOB aan de Grintweg te Winschoten.

Scenario 112 baan: Een auto is tegen een muur gereden en 1 persoon ligt onder de auto. De bestuurder durft zijn auto niet te verlaten omdat zijn auto vaststaat op een boomstronk. Een medewerker van een voegbedrijf is de staat van de voegen aan het controleren van een kerkgebouw en staat op het moment van het ongeval op een steiger. Door de schrik valt hij 4.5 meter naar beneden en spietst zijn been d.m.v een stalen pen die uit de grond steekt.



Scenario TS-HD: In de kerk is een dienst gaande i.v.m. het overlijden van ome Dirk die 100 jaar oud is geworden. In de keuken ontstaat een vlam in de pan. De beheerder was druk bezig met hapjes voor de gasten aan het maken. De beheerder ziet kans een deksel op de pan te doen maar loopt hierbij brandwonden op en belt de brandweer maar verteld niet dat er een kerkdienst gaande is. Door de vlam in de pan is wel een keukenkastje gaan branden. De brandweer ziet bij de ingang van de kerk wel een lijkwagen staan maar hun aandacht wordt gewekt door de beheerder dia aan de zijkant van de kerk loopt te hoesten.





Uitslag 112 baan: 1e plaats Hoogezand, 2e plaats Veendam en een derde plaats voor Scheemda.





Uitslag: TS-HD baan: 1e plaats Loppersum, 2e plaats Wagenborgen en een derde plaats voor Delfzijl-2.

De nummers 1,2 en 3 van de 112-baan gaan door naar de volgende ronde te Bedum en de nummers 1,2 en 3 van de HD-baan naar Leek.