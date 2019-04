13-04-2019, Patrick Wind 112Gr.

Recherche onderzoekt woning op sporen (Video)

Groningen - De politie heeft zaterdagavond een groot sporen onderzoek ingesteld in en om een woning aan de Groningerweg in de stad.

Het is nog onbekend wat er precies aan de hand is. Een omstander vertelde dat de bewoner vermoedelijk eerder die dag gewond was geraakt en zaterdag aan het eind van de middag de politie heeft gebeld. Er was een ambulance ter plaatse geweest rond 17:45 uur. aldus een getuige.

Wat er precies aan de hand is geweest en waardoor de bewoner gewond zou zij geraakt is nog onbeken. Mogelijk gaat het om een overval aldus een buurtbewoner. De politie was niet bereikbaar voor info. De hele avond was men bij het huis aanwezig i.v.m. het onderzoek.

