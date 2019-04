14-04-2019, Mélarno Kraan - 112Gr.

Woningbrand in Bellingwolde

Bellingwolde - Aan de Nieuweweg in Bellingwolde heeft zondagmiddag een woningbrand gewoed.

De brandweer van Bellingwolde en Winschoten rukten uit om de brand te bestrijden. Bij werkzaamheden in de tuin is vuur in de spouwmuur van de woning gekomen. Het vuur was snel onder controle.